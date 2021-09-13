上周五美股三大指數收黑，標普500指數連跌了5天，以及《金融時報》周日報導，北京當局計畫分拆馬雲螞蟻集團旗下廣受歡迎的支付應用程式「支付寶」（Alipay），受此消息打擊，周一香港股市開低走低，目前恆生指數重挫1.8%，報25732.29點，26000點得而復失。國企股跌1.82%，報9215.280-17點。

恆生科技股指數大跌2.20%，網路股表現尤為疲弱，阿里健康跌4.7%，騰訊跌2.5%，美團跌4.1%，阿里巴巴跌3.6%，網易亦跌逾3%。

《金融時報》報導，北京不僅打算分拆「支付寶」（Alipay），還將為該公司高獲利的貸款業務另創一個單獨的應用程式。這項計畫還要螞蟻將用於決定是否放款的用戶數據，移交給新設立的信用評級合資企業，而該合資企業將部分歸為國有。

報導亦指出，螞蟻不會是中國唯一受到該新規影響的線上貸款機構，加深了市場對北京加大產業整改力道的擔憂。