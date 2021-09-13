網路投資碰到賣家「好心」提醒，一不小心就被騙得團團轉。（警方提供）

騙!騙!騙!金門吳姓女子遇網路騙子，找了7名友人一起投資比特幣，結果連同自己在內，共被騙走集資的新台幣180萬元。警方提醒，網路世界真真假假，一切都要小心謹慎，千萬不可大意。

金湖分局說明，吳姓女子在9／7於「binance」（幣安）app聊天平台認識暱稱「幣幣Summer」的網路賣家，雙方先以新台幣20萬元購買完成第1筆比特幣投資，她認為對方應該沒有問題，因此再邀約7名友人集資180萬元，再次向該名賣家購買，但分10次匯款給賣家後，對方隨即失去聯繫，才驚覺被騙，趕緊在10日至金湖分局金湖派出所報案。

金湖分局長何明祥表示，幣安是全世界最大的加密貨幣交易所，近年隨者虛擬貨幣漲勢凌厲，民眾趨之若騖，紛紛加入投資行列，詐騙集團見有機可趁，潛藏於平台內伺機詐騙，待得手後隨即銷聲匿跡，提醒大家投資和交易都要謹慎，碰到宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線求證。