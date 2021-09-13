范姓網友在疫情三級警戒期間，於LINE群組轉貼「三總用藥，台灣冠清一號專治新冠病毒...協助友邦史瓦濟蘭國王及王妃康復」文章，並附上藥方，調查局認為范散布假訊息，將范送辦。但台北地檢署認為，范只是分享友人轉傳文章，縱使訊息內容與事實不符，但無惡意杜撰、捏造散布假消息犯意，依法不起訴。

范姓網友是在今年5月13日晚間，在LINE群組轉貼「台北三軍總醫院用藥：台灣冠清一號，專治任何新冠病毒，與變更新冠都沒問題，平均連續服用9天後，就能3採陰，且不會產生肺部纖維化，因礙於台灣醫療法規，中藥藥材需驗證10年才能成為藥方，只能先搶賣歐美救人，協助友邦史瓦濟蘭國王及王妃在9天內康復，讓國王不敢想像台灣醫療有如此的神藥」。文章並附冠清一號藥方。

調查局高雄市調查處認為范涉嫌散布假訊息，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散播疫情不實訊息罪，移送台北地檢署偵辦。

檢察官認為，該條例規範的散播疫情不實訊息罪，必須是病例數超過預期值或出現集體聚集現象，而范姓網友只是分享轉貼藥方，縱使訊息內與實情不符，仍不符散播疫情不實訊息罪構成要件。

雖然范未經查證就轉貼與真實藥方不同的訊息，但難認其主觀上有惡意杜撰、捏造散布假消息之犯意，依罪嫌不足，處分不起訴。