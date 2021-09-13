為滿足台灣客戶出口需求，陽明海運啟動臨時性運力調整，針對出口艙位緊張之中東線，開設一航次加班船停靠台灣港口，以紓緩台灣出口艙位難求之問題，提供客戶更即時快速的貨櫃運送服務，靠泊港序為高雄–蛇口–新加坡–傑伯阿里-釜山。

陽明表示，疫情影響使碼頭作業效率下降，多數商港面臨擁塞問題，造成船舶等待泊位時間拉長，各航商船期因此產生延誤及頻次不佳等狀況，進而引發世界各國面臨出口艙位不足與供應鏈吃緊之困境。

陽明8月營收首度突破300億元大關，來到327.86億元的單月新高，年增151.33％、月增11.33％；累計前8月營收逼近2000億元，年增115.71％，達1977.85億元。

陽明現有87艘船，運能約62萬TEU，9月第7艘11000 TEU級起明輪加入，在美西航線再添運力，預計第四季還有2艘11000 TEU交船，明年有5艘11000 TEU加入，搶攻高運價的遠洋線；另方面，陽明10艘2800 TEU系列也將在今年交付。。