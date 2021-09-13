90年代「牛仔褲王子」吉田榮作是80、90年代首屈一指的男神，近來因演出《AV帝王2》再翻身，他1997年和小2歲的模特兒平子理沙結婚，2015年卻因老婆出軌離婚，之後他搭上小13歲的內山理名，如今傳來好消息，2人已經結婚，女方還打算為他生個孩子。
吉田榮作2015年爆出與27歲的混血女模加賀美聖良約會，當時老婆平子理沙出面力挺，沒想到時隔半年平子理沙卻被目擊和男星村井克行泡溫泉，回戴一頂大綠帽，讓2人的婚姻正式結束，2018年吉田榮作因拍攝日劇《確證》，和同劇演員內山理名擦出愛火，隔年也正式認愛。
據日媒《週刊女性》報導，情侶倆已經交往2年，吉田榮作終於和內山理名再婚，內山理名下個月將要滿40歲，喜歡孩子的她也希望能和吉田榮作有個寶寶，事實上，過去她就曾透露過想生的念頭，「演媽媽角色時沒有當媽媽經驗，身為女演員總覺得很不甘心。」
事實上，吉田榮作上一段婚姻鬧得沸沸揚揚，由於和平子理沙先後傳出出軌消息，被外界諷刺是「假面夫妻」，認為他們貌合神離，還傳出因為平子理沙沉迷整形讓吉田榮作忍無可忍，2人決定離婚後，平子理沙立刻帶母親到美國度假，吉田榮作也投入新劇拍攝，如今各自都有了新生活。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。