國內首次引進的新冠肺炎BNT疫苗即將從23日起，在12-17歲學生族群開打，今(13)日是家長填寫同意書的截止日期。不少家長在打與不打之間糾結，主要還是擔心施打之後，到底保護力夠不夠？會不會導致嚴重副作用？以及可能在年輕族群間誘發心肌炎等種種疑慮。中時新聞網整理關於BNT疫苗的種種疑問，提供參考：

1.BNT疫苗原理

BNT疫苗是含有SARS-CoV-2病毒棘蛋白的mRNA疫苗，不含可複製的病毒顆粒，不會因為接種BNT疫苗而感染新冠病毒。

2.BNT保護力

原廠設定接種劑次為2劑，建議接種間隔為21～28天以上，接種2劑7天後，保護力約94%。

3.BNT疫苗一般副作用

.接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，不要揉、抓接種部位。

.發燒(≧38℃)，肌肉痠痛、畏寒，通常約48小時可緩解。

.疲倦、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、噁心，通常輕微並於數天內消失。

4.BNT疫苗罕見副作用

不常見(1/100~1/1000)：淋巴結腫大、過敏反應(例如：皮疹、搔癢、蕁麻疹、血管性水腫)、失眠、肢體疼痛、身體不適、注射部位搔癢。

罕見(1/1000~1/10000)： 顏面神經麻痺。

目前尚不清楚：全身性嚴重過敏反應、心肌炎、心包膜炎。

台大公衛流病與預醫所根據美、加青少年接種mRNA疫苗不良反應通報資料，推估台灣125萬名青少年接種疫苗後，心肌炎人數應低於30人。

5.什麼是心肌炎？

目前國際上在注射BNT後出現心肌炎和心包膜炎，主要發生在接種後14天內，較常發生在接種第二劑後以及年輕男性。但評估後BNT疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。

心肌炎顧名思義是指心臟肌肉的發炎，心肌細胞受損釋放出心肌酵素，而心包炎則是包覆心臟的心包膜發炎，患者都常會有胸痛，呼吸困難與心悸症狀。一般來說是經由細菌病毒感染或是自體免疫風暴引發。

(圖/中時新聞網製作)

學生打完BNT後，家長多觀察孩子是否有胸痛、心律不整產生心悸、喘不過氣，若出現上述3種症狀，就要趕緊送往醫院急診，並告知醫師曾施打疫苗。

6．施打前三天可以怎麼做？

飲食：

.避免刺激性、容易導致過敏的食物，如：鴨肉、鵝肉、牛肉、竹筍、辣椒等；特別要避免導致自身過敏的食材。

.避免吃甜食、喝冰品。

.高油、高鹽、速食、油炸等食品容易引發發炎反應，最好不要碰。

.每日水分攝取不低於2000CC。

疫苗施打前後都要注意攝取足夠水分，能夠降低不適感。(示意圖/Shutterstock)

作息：

.不要熬夜、維持正常睡眠。

.適量運動，避免太高強度訓練，避免肌群痠痛。

7.施打當天該注意？

.要吃早餐，不要空腹。

.保持心情平靜。

.適量補充水分。

.當天若身體不適，應暫停施打。

8.施打後注意事項

..不要搓揉或抓搔注射處。

.留在現場觀察30分鐘左右，盡量保持坐姿。

.持續補充水分，定時量測體溫變化。

.特別注意：使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

.施打後一周內，以柔和、低度運動為宜，避免安排高強度運動課程。

9.如學生家長同意，但接種當日學生不願意或無法於學校安排接種日施打，可否再接種？收費方式為何？

中央疫情指揮中心公告表示，若學生具接種意願但無法於指定日接種，需持學校發給之補種通知單，至指定之衛生所或合約院所免費接種。但若無補種通知單，合約院所因無法確認學生接種紀錄，就無法提供公費疫苗接種。

10.學生家長原來不同意小孩接種疫苗，但後來願意接種了，該如何處理？

若學校已完成集體接種作業，家長可持學校發放的「學生 COVID-19 疫苗接種後注意事項暨接種通知單」，於學校排程接種日之後，至衛生局指定衛生所/合約院所接種。若學校尚未完成集體接種，請家長向學校校護或導師提出「COVID-19 疫苗接種通知說明及意願書」修改， 即可於學校集體接種時完成接種。