【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣海峽沿岸有許多豐富海岸生態，位於本島最西端的七股正是極具自然生態與產業發展條件之區域，週邊居民以插蚵、挖赤嘴、撈魚苗、捕魚為業，隨著「觀光赤嘴園」的開辦，臺南市政府觀光旅遊局與七股區公所共同主辦「2021臺南七股海鮮節」，將於9月25日至10月16日登場，帶來滿滿的生態體驗與美食之旅。

▲台南七股海鮮節也推出在地小旅行，規劃多條主題行程。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

隨著七股海鮮節開辦，每年獲得好口碑且一開放即報名額滿的在地小旅行，今年也將推出3條一日遊主題路線，共有6梯次，每梯次限量20人，共計120個名額，原價每人1200～1500元，活動限定回饋價每人只要700元，即日起開放線上報名，歡迎相揪一起來七股體驗。

臺南市長黃偉哲表示，揪團遊七GO非常熱門搶手，往年都是秒殺，今年規劃三條主題遊程，每一條路線都很有濱海風情與在地特色，都是七股地區必吃必遊必玩熱搜景點，透過寓教於樂的精彩體驗，要讓大小朋友深度感受七股的人文景觀與獨特生態資源。

▲地方生態體驗還有手染DIY潟湖遊程。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，今年揪團遊七GO由七股區公所，加上旅遊業者，結合七股地方協會、觀光業者共同合作行銷七股之美，分別於9月25日、10月9日及10月16日推出《鹽埕巡禮潟湖行》、《手染DIY潟湖遊》、《股份魚鄉-天鳥行空！》每日各2梯次一日主題遊程，帶大家走訪熱門打卡景點七股遊客中心、七股鹽山、和明紡織文化館、六孔遊客中心、七股溪橋、十份社區、「天鳥行空」、海寮碼頭、六孔碼頭、龍山碼頭等七股區特色景點。

《揪團遊七GO》報名網址：

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