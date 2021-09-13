辣模安希不僅長相甜美，傲人的F級上圍更是搶盡所有人目光，instagram就高達121萬人追蹤，她昨天（12日）透露打完疫苗後的症狀時，一對傲人北半球竟直接露出半截在外面，讓所有人看的血脈賁張。

安希曬出穿著淡藍色毛衣優雅坐著的照片，只見她留著一頭長及腰的秀髮，對著鏡頭露出甜美微笑，接著透露打完疫苗後的狀況：「今天疫苗開始有大反應腰酸痛到爆，剛剛吃了止痛不知道有沒有效」，不過眾人的目光卻都聚焦在一對傲人南半球上，只見她大方露出半截見客，稍微在往上拉就會直接露點走光，讓所有人看的鼻血直流。

眼見安希曬出這張火辣的養眼照，短短時間就吸引上萬粉絲按讚，紛紛留言：「身材很好哦，這個南半球真的太厲害了」、「性感女神，這個火辣身材讓人難以招架」、「你的球掉了，趕快去撿起來」、「這一對球太讓人著迷了」、「感覺隨時都要走光了」，但也有人不忘提醒打完疫苗後的注意事項：「多喝水就好了啦！不要按摩也不要吃藥啦」、「記得要多休息多喝水」。

不吝嗇秀岀好身材的安希，日前拍照不僅刻意將上衣拉起來，露出半顆傲人F級上圍見客，裙子背後更是大挖空，蜜桃翹臀直接一覽無遺，還不忘嬌噌向粉絲喊話：「今晚你想來點....正面..？還是後面..？多投票也會給你們福利的，放心從不虧待支持我的」，讓人充滿無限遐想。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。