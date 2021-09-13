桃園市長鄭文燦13日指出，桃園共有13萬3032名青少年符合BNT接種專案，調查同意率高達93%，代表家長和同學接種意願非常高，因應中央提前至18日配賦疫苗，桃園提早一天在22日開放接種，由30間合約醫療院所協助入校至113所學校施打，14日10點起也開放12至17歲不在校和不在籍學生上網預約接種。

鄭文燦說，桃園73所國中6萬2839人，37所高中職6萬5600人，3所五專4360人，另外在家學習144人、國小滿12歲也有89人，總計113所學校有13萬3032人符合BNT接種資格，意願調查同意率高達93%，代表家長同學接種意願非常高。

鄭文燦說，青少年BNT接種專案原定9月23日開始，因中央提前至18日配賦疫苗，桃園將提早一天在22日開放接種，陸續接種到10月，由30間合約醫療院所協助專案完成，9月14日10點起則開放12至17歲不在校和不在籍學生上網預約接種，他指示教育局跟醫療團隊全力協助，要衛教、正確認識疫苗，校園接種也要有觀察休息時間，務必讓青少專接種專案順利、平安、健康。