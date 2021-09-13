亞太三溫暖負責人「楊醫師」楊振豐，長期放貸給藝人澎恰恰等人，因澎恰恰還不出錢，找通化街幫主朱秀琮以喬債務為由，將澎恰恰囚禁恐嚇追債。台北地院13日依私行拘禁、恐嚇、強制等罪判楊1年7月、朱1年8月徒刑，緩刑4年；另名共犯張全皓則被判刑6月。全案可上訴。

檢警調查，2017年下半年，楊振豐前頂鮮101董事長周文保急籌股款，引薦朱秀琮借6000萬給周，2019年8月周因無力償還本息，楊邀周到亞太三溫暖休息室喬債，朱秀琮指示小弟張全皓率眾到場，強押周到大安區某房間內軟禁，直到親友找人擔保2000萬債務後才獲釋。

另外，澎恰恰向楊調借4000萬，因未還本金及200萬利息，去年9月2日，朱、楊要澎聯絡兒子，將兒子名下信義區房產設定4000萬擔保金給朱，澎依約設定抵押後，2人又於同年9月23日下午約澎恰恰至亞太三溫暖休息室內喬債，要求澎恰恰另以前妻的房契抵債，否則就要對其不利。

楊、朱起初否認犯行，但後來案情逐漸明朗後，2人改口認罪，而澎恰恰也稱「欠債還錢，天經地義」，只要2人不再暴力討債，就不會追究，北院因此予以2人緩刑。