前立委黃國昌日前在臉書公開批評資深媒體人趙少康政媒雙棲，成立「戰鬥藍」做為政團武器，並點名趙少康應立即辭去媒體職務。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗怒批，黃國昌不想辦法遏阻媒體扭曲環境，只會「自甘墮落淪小綠」，難怪時代力量沒救了。楊一番話引趙少康現身回應，破千網友按讚。

針對黃國昌批評趙少康的說法，楊植斗昨（12日）在臉書發文痛批，時代力量被罵小綠，真的是活該。楊更怒轟，民進黨爆出黑道大量入黨，黃國昌罵國民黨；民進黨海派政媒兩棲黃國昌還是罵國民黨。

楊植斗直言，媒體平台快被綠營的聲音淹死，黃國昌身為在野黨的意見領袖，不想辦法制止扭曲的媒體環境，還拿民進黨的香跟拜，砲打國民黨，難怪時代力量愈來愈泡沫，「妄想你們成為稱職的第三勢力？我呸」。楊文末hashtag，「趙先生加油」、「自甘墮落淪小綠」、「時代力量沒救了」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「斗哥加油！新聞自由要捍衛！拒絕雙標黃國昌」、「時代本來就是綠營的，強行拆分沒意義」、「黃國昌為什麼不叫民進黨退出媒體，助紂為虐，為什麼不譴責執政黨」，趙少康更現身回應，「戰鬥藍青年就是讚，捍衛正義之聲、守護監督力量」，趙少康此言一出，破千網友按讚力挺。