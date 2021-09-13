中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳近日印發《關於深化生態保護補償制度改革的意見》，提出，研究發展基於水權、排汙權、碳排放權等各類資源環境權益的融資工具，建立綠色股票指數，發展碳排放權期貨交易；加快建設全國用能權、碳排放權交易市場；將具有生態、社會等多種效益的林業、可再生能源、甲烷利用等領域溫室氣體自願減排項目納入全國碳排放權交易市場。

《意見》指出，要加快健全有效市場和有為政府更好結合、分類補償與綜合補償統籌兼顧、縱向補償與橫向補償協調推進、強化激勵與硬化約束協同發力的生態保護補償制度。

此外，在發揮財稅政策調節功能方面，《意見》提出，發揮資源稅、環境保護稅等生態環境保護相關稅費以及土地、礦產、海洋等自然資源資產收益管理制度的調節作用。繼續推進水資源稅改革。落實節能環保、新能源、生態建設等相關領域的稅收優惠政策。逐步探索對預算支出開展生態環保方面的評估。

《意見》指出，要實施政府綠色採購政策，建立綠色採購引導機制，加大綠色產品採購力度，支援綠色技術創新和綠色建材、綠色建築發展。《意見》提出的改革目標是，到2025年，與經濟社會發展狀況相適應的生態保護補償制度基本完備。