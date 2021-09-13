無肉不歡的中秋節，今年不能呼朋引伴外出烤肉，成為各家飯店衝刺「宅烤肉」的最佳機會，台北晶華酒店宣布推出適合闔家享用的「即食烤肉組」，透過「晶華美食到你家Take Regent Home」美食外帶外送平台下訂，不到4千元就能入手雙人份重磅雙饗壽喜燒夯肉組及慢燉美國帶骨牛小排四入組，折扣下殺65折。

晶華表示，9月13日下午3點至15日下午3點銷售的即食烤肉組，食用上比一般的鮮食烤肉組更加便利，厚實的牛小肉排已經經過五星級酒店主廚的巧手烹調，回家只要透過烤盤、烤箱、甚至微波爐復熱即可食用，沒有油煙、也沒有事前醃漬食材與事後處理烤肉設備等繁瑣的過程，優雅的宅在家中「類烤肉」。

其中由晶華酒店著名的鍋物料理餐廳三燔本家所推出的雙人份重磅雙饗壽喜燒夯肉組，內容包括半公斤精切成約0.2公分的頂級美國肩胛牛肉、半公斤口感柔嫩的丹麥梅花豬、季節時蔬皿以及讃岐烏龍麵，美味的靈魂—壽喜燒醬汁是以日本清酒、醬油與砂糖等慢熬後，再放入昆布浸泡三天製作而成的精華。

慢燉美國帶骨牛小排是使用的「舒肥」(真空烹調Sous vide)料理法製作，主廚選用帶骨帶筋又有豐腴肉質的帶骨牛小排，先以小火微煎上色，接著放入真空袋中並加入醬汁一同進行真空，之後再放入自澳洲進口的恆溫料理機中以低於沸點的溫度水煮，期間，真空袋中的牛小排同時在進行醃漬與燉煮的步驟，調味醬汁的美味將深入食材的毎一個細胞成為一份美味獨具、完全不肥膩的「舒肥牛小排」。