民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰今日召開記者會表示，目前台灣疫苗覆蓋率已近5成，振興五倍券將在9月下旬開始陸續預約，呼籲民眾盡快預約施打疫苗提升疫苗覆蓋率，這樣屆時才能夠安心使用振興券消費。

劉世芳指出，截至上周，台灣疫苗覆蓋率已近5成，而覆蓋率越高，政府才能更安心推出振興五倍券，而振興券在9月22日會先推出數位綁定，預計10月8日開始領用。

劉世芳說，已請行政院要加強疫苗施打劑次人口比及覆蓋率，以便在振興券推出時，民眾可以安心消費。

黃世杰表示，目前第一劑接種人次涵蓋率已達48％，第8期疫苗施打預約人數有71萬人，預計9月15日至23日，若這70多萬人都能順利施打，屆時疫苗人口涵蓋率可望超過5成。

黃世杰指出，關於校園疫苗接種，疫苗施打考慮期已滿，接下來已可繳交接種意願書，在9月23日就可開始陸續接種，對疫苗覆蓋率提升也有所幫助，且能銜接到振興券時程。

黃世杰說，振興券將在9月22日、25日或10月4日，在不同的通路及管道開始預約，數位券在10月8日至12日起即可開此消費，選擇實體券者也可以至超商及郵局領取。

黃世杰表示，現在政府目標就是在振興券上路前，讓疫苗覆蓋率提高，讓民眾能夠安心消費。

劉世芳指出，今年截至目前為止，疫苗採購捐贈數量已達1539萬劑，也呼籲大家有什麼疫苗就打什麼，提升疫苗覆蓋率，大家才可以安心拿振興券消費。