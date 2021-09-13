台中審計處提出市府執行109年度預算審核報告，指出林佳龍執政的前台中市府，在105年未完成環評就投入鉅額工程經費，強行推動台中實驗教育複合式園區計劃，執行後教育部因園區安全性不予補助，致使計畫卡關，這導致後續接任者需收拾善後。

台中市審計處109年度台中市政府決算審核報告指出，中市府中止東勢實驗教育複合式園區計畫，致使過去投入1億1153萬元的經費未能發揮效能使設施閒置，引起受委託的民間機構提起法律救濟要求中市府檢討改善。教育局指出，研議兼顧法令規定及安全考量的方案，不會讓用地閒置。

國民黨團指出，盧秀燕市長上任後，正視舊東勢高工用地存在之潛藏性安全疑慮，並回歸用地低度使用與撥用計劃目的，國民黨團予以肯定，並盼盧市府團隊規劃應思考周延，不要再重蹈前市府覆轍。

黨團書記長陳政顯說，台中市前市長林佳龍任內，欲將舊東勢高工土地轉型作為東勢實驗教育複合式園區，並直接動支市府經費進行活動中心及教室整修，但匆促行事的結果，就是遭到審計處糾正。

依審計部台中市審計處提出109年度台中市政府決算審核報告，至少有下列三項缺失：一、與原市府客委會撥用規劃客家文化園區之撥用目的不符。二、未能充分考量921地震後東勢高工遷校原因及土地安全性問題。三、未依規定進行環境影響評估。

陳正顯指出，該園區位於地震帶，將來若發生強烈地震緊急情事，園區內的師生安危要由誰來負責？林佳龍負得起這責任嗎？

盧秀燕上任後，積極解決前朝產生的問題，正視舊東勢高工用地存在之潛藏性安全疑慮，不讓學生或學童在不安全的埸域進行任何教學活動，讓教育部不補助以致斷炊無法繼續的不適當計畫適時終止，這是勇於任事，值得肯定。

黨團要求市府，未來該用地的規劃，一定要符合公共工程委員會公告要求之用地低度使用前提，不要為使用而急就章，因為錯誤的政策比貪汙更可怕；教育局也應落實「特殊教育課程教材教法及評量方式實施辦法」，充分體現教育資源配置公平性的實踐，讓實驗教育在國民教育的框架下順利推行。