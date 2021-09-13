伊朗今天與聯合國國際原子能總署（IAEA）達成協議，同意國際稽查員進入伊朗部分核設施，有望避免因挽救2015年伊朗核協議談判不順而醞釀的危機。

「華爾街日報」報導，原能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）週末趕在最後關頭赴德黑蘭，盼說服伊朗在原能總署重要成員國13日召開會議前，加緊與原能總署合作。

如原能總署與伊朗談不出結果，美、英、法、德已在討論下週針對伊朗發出譴責動議；伊朗強硬派的新任總統萊希（Ebrahim Raisi）已放話，譴責決議只會讓恢復核子談判淪為泡影。

若西方在原能總署理事會通過譴責決議，恐引起聯合國安理會的動作，包含可能的制裁；雖然俄羅斯早已公開反對升溫緊張，意味制裁會遭杯葛，但仍不利爭取2015伊朗核協議復活的氛圍。

2015年美、俄、中、英、法、德及歐盟與伊朗達成的核子協議，撤銷大部分制裁換取伊朗嚴格遵守限核，但2018年5月，時任美國總統川普片面退出協議，逕自對伊朗恢復制裁，伊朗則從2019年夏天起逐步違反核協議裡的重要限制措施。

與伊朗的核子談判今年4月展開，但在萊希6月當選後被打斷。伊朗新政府目前仍拒絕設定恢復談判日程。

葛羅西與伊朗原能機構負責人在會談後發表聯合聲明，伊朗同意讓原能總署進入一系列核場址，以便原能總署重新設定原先所設、用於監督伊朗活動的設備。

原能總署先前警告，部分監督設備快要無法運作，之後原能總署只能「瞎子摸象」，無法確保伊朗不將核子原料與裝備轉為核武計畫之用。

聯合聲明也指出，原能總署與伊朗還同意未來幾週內舉行高階會談，以促進更多合作議題，其中將包括原能總署對在伊朗所發現、未經通報的核原料展開調查。

路透社報導，聯合國國際原子能總署（IAEA）今天和伊朗達成共識，以解決雙方之間「最迫切的議題」，讓外界對伊朗與西方針對更廣泛的協議展開新會談重燃希望。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在最後關頭前往德黑蘭，和伊朗達成他口中「有建設性」的共識。原能總署有35個理事國成員，本週理事會西方國家揚言在會上催生抨擊伊朗阻撓國際原能總署的決議文。

若會中達成決議案，西方國家與德黑蘭恐更加緊張，伊朗與美國想透過更廣泛、間接會談以恢復2015年伊朗核協議的希望也可能破滅。

與伊朗的各項會談在6月間停止，而伊朗強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）也在8月上任。西方列強早已敦促伊朗重回協商，還說時間漸漸耗盡，因為伊朗核子發展已遠超過先前伊朗核協議所訂的限制。

葛羅西結束行程後在維也納機場告訴記者：「這不是、也不會是永久的解決方案，這始終只是權宜之計，是要讓外交有時間斡旋的作法。」

歐洲聯盟（EU）協調特使莫拉（Enrique Mora）在推特表示，這份協議「給了外交空間」，還說這對盡快恢復會談至關重要。莫拉先前居間協調伊朗核子會談，但會談現已卡關。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1100913