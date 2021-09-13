台灣高鐵(2633)8月6日起宣布本土疫情爆發後的第一次增班，帶動8月營收回升至16.21億元，月增達92.9％。台灣高鐵今天表示，公司持續提升運能，加強服務旅客，將自10月13日起，再增開90班次(南下59班、北上31班)列車，每周運行總班次增加至899班次，自9月15日(三)凌晨零時起開放購票。

本土疫情5月爆發，三級警戒也讓旅運需求瞬間降溫，台灣高鐵6月營收降至谷底。但隨著染疫人數下降，台灣高鐵在8月6日起第一階段增班，總計增開73班次，每周班次由556班增加至629班，8月營收相較7月隨即大增9成以上。

由於降至二級警戒，旅運需求回升，台灣高鐵9月1日起，再增開180班次(南下90班、北上90班)列車，每周提供809班次旅運服務。而今天再宣布10月13日再增開90班每周至899班次，並特別針對平日通勤及假日尖峰時段，每小時雙向最多可發出12班次列車(南下、北上各6班)，以滿足旅運需求，9月及10月都有中秋及雙十連假需求，營收可望持續回升。