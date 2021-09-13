連接器廠宏致(3605)轉型成果顯現，8月合併營收為9.67億元，創下單月歷史新高，由於汽車、工控及網通客戶需求強勁，宏致表示，下半年可望比上半年好，全年合併營收可望突破百億元，法人預估，宏致全年獲利可望挑戰100年來新高。

宏致鎖定「I(工業)C(雲端網通)A(車用電子)N(NB及3C)」領域布局，陸續透過併購公司強化產品線，以成為提供客戶精密零組件整體解決方案廠目標努力，經過10年的耕耘，成果開始顯現，受惠於遠距生活需求強勁，且公司收購Genesis創世紀公司自4月起開始認列業績，讓宏致上半年業績表現亮眼。

儘管NB終端需求有雜音，但汽車、工控及網通需求強勁，適時補上了NB需求減緩的業績，宏致8月合併營收為9.67億元，月增4%，年增21.17%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為60.08億元，年增35.82%。

宏致上半年合併營收為50.77億元，年成長38.94%，營業毛利為12.31億元，年成長56.02%，合併毛利率為24.26%，年增2.67個百分點，稅後盈餘為3.31億元，年成長2.02倍，每股盈餘達2.71元；宏致表示，從目前訂單來看，下半年營運可望比上半年好，全年營收可望突破百億元，獲利亦可望遠優於去年，法人預估，宏致今年獲利可望挑戰100年新高。