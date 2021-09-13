希臘總理周日指出，希臘將阻擋從塔利班逃出並尋求庇護、新一波可能的阿富汗移民潮，並表示，在移民問題上需要歐盟的協助。

塔利班接管阿富汗，讓人擔心將重演2015年的難民難題，當時近100萬名敘利亞、伊拉克和阿富汗的民眾從土耳其過境到希臘，再進一步前往歐洲富裕國家。從那時候開始，歐盟努力制定新規定，但是並未達成新的移民協定。

希臘總理Kyriakos Mitsotakis指出，不能讓歐洲國家相信，希臘應該單獨解決這個問題、並且不關心這些問題，認為邊界可以緊密地封閉起來。

希臘已經在與土耳其邊境Evros地區的難民營築起圍欄，並完成40公里的圍欄；並計畫在靠近土耳其的島嶼建立起收容設施，此引起人權團體抗議。希臘Sqamos島的一個新設施將於近日啟用。

總理指出，如果出現新一波難民潮，希臘有相關設施，如果有需要，希臘可以再擴增Evros地區的邊境圍欄。希臘將打破販運網絡，讓這些販運份子的客戶瞭解，即使支付1000美元或2000美元，也無法抵達希臘。

Mitsotakis表示，歐洲表現團結的最佳方式，就是為共同的收容庇護政策達成一致性。但Mitsotakis對此不表示樂觀。