中友時尚藝廊也邀請游守中捐出價值10萬元整的作品「鄉居憶舊」，並獲其授權開發聯名義賣，義賣所得將全數捐贈「肯納自閉症社會福利基金會」。（馮惠宜攝）

「當有一日在旅途中遇到曾經畫過的地方，心靈上的悸動就會非常強烈。」台中中友時尚藝廊即日起舉辦「遊-游守中，油畫創作個展」游守中透過畫筆從文學與電影中獲得靈感，畫出自己感受到的好山好水。

游守中是南開科技大學文化創意與設計系專任副教授兼系主任，曾任南投縣文化局局長、毓繡美術館副館長，畫作獲獎無數，作品在世界各國知名美術館展出並典藏，這次到中友時尚藝廊舉辦「遊-游守中，油畫創作個展」，展出時間從即日起至11月1日，24件近二年新作首次公開展出。

策展人簡聰政表示：「此次展覽以風景與花卉作為主軸，闡述藝術家對自然、生活的感受，用自己的詩意的口吻闡述與對生命的激情。這二年因為疫情影響，大家無法像以往一樣可以到處遊玩，因此以油畫畫出了各地不同的風貌，讓觀者能藉由欣賞畫作，讓心靈可以神遊到美好的地方。」

游守中表示：「這些畫作多半是從文學作品上得到靈感，由文字敘述展開畫面的構想，文學與電影對於創作都是很好的養份，許多作品上的『境』都是從文學或電影上衍生出來的，而現實中有沒有畫作上闡述的地方呢？游守中表示：我覺得有！當有一日在旅途中遇到曾經畫過的地方，心靈上的悸動就會非常強烈。」

他並表示：「本次展出的畫作中，多半是描繪故鄉南投的好山好水，自己在創作『布拉格之春』時，前景描繪的是布拉格的風景，後景不自覺的又畫出南投的景色，每個藝術家都會有自己慣常使用的風格。」

中友百貨前執行董事張光貝表示：「雖然百貨公司受到疫情的影響，來店人潮不如以往，但是中友百貨一直沒有放棄對於藝術的經營，藉由中友時尚藝廊持續展出，讓藝術家能有發表作品的空間。」

中友時尚藝廊也邀請游守中捐出價值10萬元整的作品「鄉居憶舊」，並獲得游守中老師的授權，開發7款藝術家聯名畫作夜燈義賣，消費者只要持中友APP於百貨全館當日消費滿1299元，即可以699元加價購買，義賣所得將全數捐贈「財團法人台中市私立肯納自閉症社會福利基金會」。