新北一名老婦人疑似花費4800元購買小電扇。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

新北一名阿嬤昨(12日)晚上到一家餐廳買雞湯，還拿了一台新買的電扇，想請店裡的人幫忙組裝，好心人邊組裝邊跟阿嬤閒聊，發現這台網路上查只要590元的電扇，竟然賣阿嬤4800元，讓他氣得PO網表示，「太過份了，竟然坑殺老人！」

一名網友昨(12日)在臉書社團「爆怨公社」PO出一段影片和幾張照片，可見影片中一名白色頭髮穿著粉紅色衣服的阿嬤，帶著一箱重物來到店裡與一名男子交談，接著男子開始拆箱組裝起電風扇，然後阿嬤坐在一旁看菜單。

原PO表示，他在熱炒店內時，一位阿嬤外帶一鍋很貴的雞湯，然後請他幫忙組裝電扇，在組裝電扇的過程中，他意外得知阿嬤竟花費4800元購買這台電風扇，於是原PO隨手上網查了一下價格，發現網路上的這台電風扇訂價只要590元，讓他氣得直說「太過份了，竟然坑殺老人」，並留下婆婆的聯絡方式，決定以後幫她買東西。

貼文一出立刻引起網友討論，「4800！真的驚訝到了！台灣店家什麼時候黑心到這地步了」、「聽了很難過，為什麼要騙老人家」、「是不是阿婆說錯阿？其實是480元」、「看一下發票先搞不好真的是480元」、「肉搜這家坑人的商家！」、「謝謝你幫阿嬤裝電扇」。