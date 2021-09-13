促轉會8日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，擬拆除先總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。對此，蔣家後代、國民黨立委蔣萬安表示，自己對轉型正義的態度只有16個字。

主持人黃暐瀚今（13）日在廣播節目「POP撞新聞」中提到，促轉會準備要提出「中正紀念堂轉型方案」有1個構想主軸：以「反省威權歷史公園」為主軸；2大轉型方向：改造威權空間、重構紀念敘事；以及3大處置措施：大廳蔣介石銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造、園區整體崇拜軸線應予破除。

蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安表示，自己對轉型正義的態度只有16個字，「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、社會和解」，一直以來都是如此，在進入立法院後也和很多受難者見面，他們當面反映希望立法的訴求，也討論法案內容，所以後來在公聽會、立院審查，到後來表決，也確實做到向受難者和家屬承諾的，支持他們最期望通過的條文。

蔣萬安今在廣播節目中談及中正紀念堂轉型。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

蔣萬安表示，自己支持平復司法不法，撤銷當時政府沒有依照程序所做的有罪判決，對年事已高、逐漸凋零的受害者來說，很難再等，所以他們最期待的訴求是不要帶著有罪之身入土。所以他也一再強調，促轉會迫切要做的，是將當時政府依照不法判決沒收的財產，趕快還給受難者，爭取了2、30年，好不容易等到現在已經立法了，政府為什麼遲至今日都不做？既然已經撤銷上千件有罪判決，應該依法就要返還財產。

蔣萬安說，促轉會只是為期2年的任務型組織，2018年5月正式運作以後，照理來講，2020年5月早就該結束了，但一延再延，承諾該做的事沒有做，最迫切要處理的事又沒有進展；而民眾對促轉會印象最深的是上次選舉時張天欽的東廠事件，這會讓很多希望達到社會和解的民眾感到失望，也會讓受難者和家屬無法認同，所以促轉會要做的事情應有優先順序，包括返還財產，平復司法不法，公開政治檔案等。

針對中正紀念堂的轉型，蔣萬安質疑，促轉會有去聽不同的聲音嗎？有聆聽他們的想法嗎？不應該只有一種聲音，也不該全面否定，或只有負面看待，這不是和解，只是製造對力跟仇恨，促轉會任務是帶領社會進行討論、聆聽各界聲音，促進社會對於歷史的理解。

蔣萬安認為，中正紀念堂的轉型有一個可行的方向，也就是將所有的檔案、史料公開，還原歷史真相，讓大家可以看到歷史的全貌，相信民眾、社會自然會有評價、公斷，這才真的是邁向和解的很大一步。他也強調，不管自己是什麼身分，態度都不會改變。