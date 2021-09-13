外傳美方要求台灣一次採購1百套魚叉飛彈系統，不接受分批購置，迫使海軍得編足866億預算，此事是否變相強迫立院在預算審查上買單？民進黨立院黨團書記長蔡適應今日於記者會上回應，這筆預算並沒有太大問題，也符合國軍建軍準則。

蔡適應表示，購買魚叉飛彈是為因應台海防衛作戰，也是因應對岸近年來軍力大幅成長，中國從071型的綜合登陸艦到最新的075型兩棲攻擊艦等等，中國不斷完備對台攻擊部屬，台灣不能坐以待斃，發展不對稱戰力有其必要性。

蔡適應指出，國防部去年送達立院的機密預算中已經編列要採購1百套魚叉飛彈系統，併根據預算編列與否來做排序。今年這筆錢從機密預算改編在公開預算，但對於國防部長期以來的防衛作戰態度一致，因此認為這筆採購並無太大問題。

蔡適應說，外界會有相關疑慮，可能是國防部將採購魚叉飛彈預算調整為優先順序，但其實並沒有違背國防部的建軍準則。