鋼筋暨H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)8月營收為46.06億元，年增44.09%，但比7月的49.32億元下滑約6.6%，主要受到夏季限電以及雨季影響，整體第三季業績估比第二季下滑，展望第四季為傳統旺季，且公司訂單能見度仍佳，第四季業績可望回溫，全年營運將創新高。

東和鋼鐵上半年受惠鋼市量價齊揚，業績創新高；第三季淡季仍比去年同期明顯增長，8月營收仍是歷史同期高點，前8月營收373.27億元創新高，年增41.37%。

東和鋼鐵上半年營收年增逾4成、稅後淨利年增約1.5倍。法人預估，第三季台灣、越南有天候及疫情等干擾，不利出貨，業績將略受影響，但隨第四季旺季來臨，營運可望再轉強；公司在手訂單能見度佳，鋼筋、鋼構等事業訂單均已看到明年。

第三季台灣進入夏季限電，轉投資的越南廠逢越南雨季及疫情影響，不利工地施工。此外，H型鋼本季價格漲勢趨緩，整體第三季價格約比第二季小漲，法人預估公司第三季營收、獲利將略較第二季下滑。

展望第四季，預期鋼價仍是穩中求漲的格局，加上第四季為傳統旺季，出貨看增，有利公司第四季營收回溫，法人看好第四季獲利也有機會挑戰佳績，今年全年營收、獲利均可望創新高。

東和鋼鐵受惠於公共工程及民間營建需求熱絡，第二季營收創新高，獲利則為次高，第二季單季每股稅後盈餘1.38元。上半年獲利年增1.51倍，達29.83億元，創歷史同期新高，每股稅後盈餘2.75元。

受惠台灣鋼筋、型鋼、鋼構出貨穩健，越南廠鋼筋銷售增加且鋼價走揚，東和鋼鐵上半年營收277.86億元，年增率約40.95%；毛利率16.56%，年增約3個百分點；本業轉佳加上業外表現好轉，上半年歸屬母公司業主淨利29.83億元，年增1.51倍，每股稅後盈餘2.75元。

東和鋼鐵第二季合併營收149.36億元創新高，季增16.1%、年增47.7%；單季毛利率15.78%；歸屬母公司業主淨利15.01億元，季增1.2%、年增約112%，每股稅後盈餘1.38元。