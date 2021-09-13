中鋼(2002)第四季盤價看漲有利業績續攀高。此外，台積電傳將在高雄建廠，中鋼集團中鋼構(2013)可望爭取訂單，中鋼提供料源亦可望受惠，挹注業績。

中鋼8月受越南、馬來西亞等地疫情影響，8月營收比7月小減0.4%創次高；展望9月，隨著馬來西亞、越南陸續復工，國內需求續強，出貨量可望回升至110萬噸以上，加上產品漲價，有望推升9月營收再創新高。

中鋼預計本周三(15日)開出10月、第四季內銷盤價，雖中國大陸的寶鋼全面開平盤、越南河靜開跌，但中鋼看鋼價易漲難跌，預計在供給限縮、需求穩健，原物料價格居高，以及國際行情持續走揚，對鋼價仍看漲。公司對第四季業績亦樂觀，期待旺季營收「月來月旺」。

此外，傳晶圓代工龍頭台積電初步規劃赴高雄建2座12吋晶圓廠，第一期晶圓廠完工時間為2024年，第二期預計在2025年後完工。中鋼集團中鋼構先前已承接不少台積電鋼構大單，且擁地利之便，可望持續爭取台積電高雄建廠的鋼構、營造工程訂單，對中鋼亦有利。

中鋼今年以來受惠鋼市持續熱絡，前8月營收2968.66億元，創新高，年增47.66%。法人預期，中鋼今年營收突破4500億元、改寫歷史新高，獲利亦可望挑戰新高。