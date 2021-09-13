學校9月1日開學到現在不到2周，因新北市幼兒園遭Delta病毒入侵，新北市及台北市共28所學校約9000位學生「預防性停課」，造成家長措手不及。全國教師工會總聯合會及朝野立委今天一致要求，「預防性停課，應給12歲以下學生家長有薪防疫照顧假」。

開學沒多久，許多國教階段的家長卻憂心忡忡，除了因為擔心有確診個案，更要面對隨時可能產生的「預防性停課」的請假壓力。

全教總今天召開記者會，呼籲預防性停課適用防疫照顧假，12歲以下家長給有薪防疫照顧假。國民黨立委萬美玲、民進黨立委林宜謹、民眾黨立委高虹安及時代力量立委王婉諭等人均出席，支持這項主張。

全教總理事長侯俊良表示，依據教育部公布的開學指引，「預防性停課」一詞並未出現在其中。但實際上，很多家長在過去這段期間幾乎已經把自己可以請的假通通請完了，若工作單位不再提供防疫照顧假，這些家長恐怕恐面臨無假可請的困境。

侯俊良進一步指出，家長請防疫照顧假沒有薪水可拿，對於他們的生計造成重大影響，因此呼籲政府應提供有薪的防疫照顧假，或是給予相關補助。

林宜謹表示，5月中旬起全國疫情進入三級警屆時，政府有提供孩童家庭防疫補貼，現在學校不時會出現預防性停課，家長要請假在家照顧孩子，也應該給他們有薪的防疫照顧假。

王婉諭說，「預防性停課」還會出現，但關於幼兒園學費是否減免，目前都未討論過。她認為，幼兒園進行預防性停課應該減免學雜費，但這是天災，無法只歸責於某一方，因此減免的學費應該由政府、雇主及家長一起來思考，看要怎麼合理的分攤。

萬美玲表示，目前不管是行政院的特別預算或是教育部的預算，都沒有關於家長防疫照顧假的補貼內容。國民黨立院黨團主張，關於防疫照顧假，政府應該給家長生活津貼、給雇主扶助，才能讓12歲以下小孩獲得好的照顧。