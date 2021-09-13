振興五倍券官網即將在22日上線，立法院國民黨團質疑行政院相關預算「未審先用」，痛批政府編列防疫簡訊實聯制預算浮編，NCC宣稱每發一封簡訊要花0.1元，但實際核算後，平均一則僅0.013元，預算出現這些差價，「到底A了多少人民納稅錢？」

國民黨團總召費鴻泰表示，日前發現標檢局的員工在外排隊做PCR，原來是要被派到各個看守所，監督受刑人包裝五倍券，標準局的員工都要去做監督振興券的工作，那產品的檢驗不是都要停頓？標檢局為了蘇貞昌的面子，不務正業，荒廢本業。

費鴻泰指出，防疫簡訊實聯制預算從今年5月已發19億餘則，共付了將近2500萬，當時預算一則是0.1元，按照實際核算，平均一則0.013元，「這個差價這A了人民多少錢？」針對NCC這次編列的預算，一定要非常確實來做審查。

國民黨首席副書記長萬美玲痛批，防疫簡訊亂槍打鳥，沒有發揮防疫功能，質疑是為消耗浮編的預算，而這次的預算編列明顯不嚴謹，行政院長蘇貞昌23日才要到立法院進行報告與備質詢，但振興五倍券卻在22日就要開放線上預約，等於預算「未審先用」。

萬美玲質疑，振興五倍券的行政成本編列了20.78億元，其中包含「營運系統」項目的9.7億元；但去年推出三倍券的時候，系統已經花費10.6億，認為發放對象相同情況下，這次為何仍需編列這麼多預算？

此外，防疫照顧假津貼與交通運輸業紓困延長獨漏客運業者，國民黨立委洪孟楷表示，交通業者在遊覽車和計程車的部分，在8月有延長一個月的紓困方案，但客運業者卻沒有，難道他們受的衝擊會比較小嗎？為什麼紓困還分大小眼。