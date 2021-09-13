疫苗強制令讓美國陷入分裂。

紐約州要求所有醫護人員至少接種1劑新冠疫苗，不過這項政策引發醫護強烈反彈，當地一間醫院多達30名醫護人員及員工集體請辭，導致產科人手不足停業。

Hospital to stop delivering babies after 30 staffers quit over vaccine mandate https://t.co/00AGMiDH54 pic.twitter.com/4qIya43Pbq — The Hill (@thehill) September 12 2021

綜合美國「國會山莊報」（The Hill）、紐約地方電視台「WWNY-TV」報導，紐約路易斯郡衛生系統執行長凱爾（Gerald Cayer）10日表示，路易斯郡綜合醫院（Lewis County General Hospital）因為有30名醫護人員不滿疫苗強制令集體請辭，導致醫院的產科部門自9月25日起無法安全地運作、必須關閉，「請辭的人數讓我們別無選擇，只能暫時停止路易斯郡綜合醫院的接生工作。」

大批醫護人員請辭主要源自於前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）8月下令，9月27日以前所有醫護人員及長照中心員工必須至少接種1劑新冠疫苗，於是路易斯郡綜合醫院也跟著修改規定，要求包括醫護、臨時人員、志工、學生等在內所有員工接種疫苗，只有醫療因素能免除，因為宗教因素拒打疫苗的人並不能豁免。

凱爾說產科一共有6人請辭，另外7人還未決定去留。

I am concerned that many healthcare shortages lie ahead if hospitals insist on mandates.



“Cayer said 165 hospital employees have yet to be vaccinated against COVID-19; that’s 27 percent of the workforce.”https://t.co/gLVI0nErff — Drew Dietle MD (@drew_dietle) September 13 2021

他說醫院464名員工中，73%已經接種疫苗，不過仍有165人尚未打疫苗，另外有3人已經因為醫療因素豁免，12人表示將會提出醫療豁免文件。

凱爾警告，醫院其他部門也可能面臨停業風險，因為未施打疫苗的醫護人數太多。

他希望產科停業只是暫時狀態，希望接下來能專注在招聘已經接種疫苗的護士，以讓產科重新營運。