也是愛狗人士的員警，除自掏腰包買狗食，還還帶牠到派出所外「解放」。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

「爺爺」級汪星人身掛平安符呆坐路中 警靠一招找到飼主

台中一名王先生騎乘機車路過台中市北區柳川西路與五權路口，發現一隻黑色柴犬坐在車來車往的馬路上一動也不動，險象環生，王先生也熱心的騎車載著這隻黑柴到派出所協助，幸遇到也是愛狗人士的員警，透過臉書社團發現飼主發文，才讓黑柴順利回家。

王先生9月5日晚間8時許發現一隻黑色柴犬坐在車來車往的馬路上一動也不動，他擔心發生危險便上前關心，黑柴的脖子上掛著項圈，疑似是與主人走丟了，王先生熱心地騎機車載著黑柴到台中市警二分局育才派出所請求協助。

當時正擔服備勤勤務的警員李襲訊本身也是愛狗人士，見黑柴的粗毛及種種特徵，判斷他已經是「爺爺」級汪星人，且似乎很渴，李員立刻倒水讓黑柴飲用，並自掏腰包買了「罐罐」，果然餓壞的牠瞬間吃得盤底朝天，吃飽後心滿意足的模樣十分惹人憐愛，李員還帶牠到派出所外「解放」，並到附近的動物醫院掃描晶片，無奈晶片內僅記載飼主的姓氏，沒有聯繫電話。

正在眾人不知所措之際，李員靈機一動，想起臉書社團經常有飼主協尋走失愛犬的訊息，趕緊動員同事搜尋各大社團，發現焦急的飼主已在「我是台中人-生活分享團」fb社團PO文尋找11歲的愛犬「噗啾」，特徵和黑柴一模一樣，立刻聯繫飼主賴小姐，賴小姐急忙趕到派出所接回「噗啾」，她向警方表示父親帶著兩隻柴犬外出散步，「噗啾」可能貪玩沒有跟上主人的步伐，全家人心急如焚的在附近搜尋都沒有找到，賴小姐十分感謝警方熱心幫忙，讓「噗啾」平安返家，警方也提醒她要更新晶片資訊。