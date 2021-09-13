Woman dressed as nun 'dances' with human and dog skeletons next to graveyardhttps://t.co/6RynTi3AdS pic.twitter.com/cBIRh8JHRO — Daily Star (@dailystar) September 12 2021

英國一處墓園日前遭民眾發現，有一名修女打扮的女子正在與「骷髏」共舞，詭異行徑嚇得路人毛骨悚然，紛紛停車拍照PO網，畫面隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，本月11日上午，一名女子頭戴頭巾、身穿白衣長裙，一副修女扮相出現在赫爾將軍公墓（Hull General Cemetery），駭人的是，下秒她竟捧著一具白骨，在墓園中翩翩起舞，身旁還有一具疑似為小狗的骨骸，猶如電影情節的驚悚畫面。

報導指出，創建於1847年的赫爾將軍公墓已經荒廢近50年之久，但依舊是當地最具歷史意義的遺址之一，裡頭有許多重要的紀念碑和墓地，不過當天卻出現一名修女打扮的女子與骷髏共舞，嚇得路過民眾紛紛停下車來觀看，甚至拿出手機記錄這幕詭異景象，一名目擊者表示「這顯然吸引了很多注意力，附近的人停下來觀看，車上的人也在看！」

不過眼尖的民眾也發現，遠處似乎有攝影師正在拍攝女子與骷髏共舞的過程，不禁猜測應是拍攝特殊影片，才會前來墓地取景，這才讓眾人鬆了一口氣。