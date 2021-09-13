去年蘋果公司推出的iPhone12系列考量環保因素，取消新機隨附充電器與有線耳機政策，這項政策也擴及將於近日問世的iPhone13系列新機。消基會表示，若過去非蘋果使用者想轉換陣營，沒有舊的充電器和耳機就需要額外購買，舊果粉同樣得為iPhone12系列手機的內建電池快充功能付出金錢代價，質疑是對新舊果粉的雙重剝削。

消基會今日召開「iPhone新機取消配件，多重剝削新舊果粉，亦不尊重消費者選擇權，整合充電器接頭規格終結市場壟斷」視訊記者會。

消基會秘書長徐則鈺表示，從第一代iPhone以來都有隨附配件，但從iPhone12系列開始就不再有充電頭和耳機，消費者需要另外購買，如果以前不是蘋果使用者想換陣營，沒有充電線頭的情況下就需要另掏腰包，這對消費者其實是傷害。

徐則鈺指出，既然以環保為出發點移除配件，但看起來蘋果手機還是越來越貴，為何沒有感受到價格上的優惠呢？

消基會董事長黃怡騰說，蘋果公司斷然取消新機配送充電器及耳機，不僅影響消費者的使用權益，甚至減損商品的最佳效能，導致消費者重複購置同功能配件的資源浪費，顯與其宣稱的環保政策有所違背。

亞洲大學財經法律系專任副教授蔡佩芬指出，依照我國〈民法〉第68條第一項及第二項規定，手機充電器及其他必要周邊配備與手機的關係，可認為已構成我國〈民法〉上「主物」與「從物」的關係，充電器即屬「常助主物才能發揮經濟效用」之從物，如未併附充電器或充電線，消費者即使買到功能齊全的高端智慧手機，也無法正常開始啟動並使用手機。

蔡佩芬表示，蘋果公司應制定消費者取消配件的折價標準，讓消費者認同環保理念的同時，可以按自身使用需求，自主選擇與是否購買相關配件，以落實尊重消費「自主選擇」的消費權利，如消費者選擇不需購買配件，則消費者可依標準價格，進行折抵。