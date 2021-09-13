證交所統計，上周外資在集中市場買超276.27億元，其中，買超中鋼（2002）8.52萬張最多，另賣超聯電（2303）9.44萬張最多；累計近三周來外資連續買超，合計買超達1412.01億元。

證交所統計，上周外資在集中市場買超276.27億元，累計今年初至9月10日止，外資仍賣超4390.89億元，但相較於之前賣超逾5800億元高峰，外資已連三周買超，從8月23日那周開始至9月10日止，近三周各買超230.27億元、905.54億元、276.2億元。

此外，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23.66兆元，占全體上市股票市值的44.37％，因上周加權指數小跌0.24％，至外資持有台股周市值減少276.49億元。

就個股方面，上週外資自集中市場買超前三檔上市股為：中鋼買超85184張、群創買超57147張、長榮買超36181張；賣超前三檔個股為：聯電賣超94448張、富邦金賣超32008張、鴻海賣超20347張。