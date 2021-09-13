香港一代性感女神鍾楚紅（紅姑）是80年代灸手可熱花旦之一，性感美艷形象被譽為「東方瑪麗蓮夢露」，1994年息影後，一舉一動仍備受關注。近日她在社群平台分享一系列踏青照，即便沒有妝髮和華服的修飾，61歲的外型依舊保養得宜，令人驚豔不已。

鍾楚紅睽違近3個月，9月初終於更新微博，寫下：「八月點滴，生命中不能沒有的綠，保護林木，愛護大自然。」照片中，鍾楚紅將秀髮隨意紮起，戴著遮陽帽，身穿深色的休閒服，搭配一雙健走鞋，脂粉未施的素顏肌膚十分良好，幾乎找不到瑕疵，她對著鏡頭微微一笑，女神氣息絲毫不減，網友忍不住大讚：「仍然那麼漂亮！」、「真正的大美女」、「紅姑一直很美」、「不老女神」、「景美人更美」。

61歲鍾楚紅根本逆生長。（圖／微博@鍾楚紅）

年過半百的鍾楚紅，舉手投足還是散發自然美，一直保持在良好狀態，被問到保養祕訣，鍾楚紅曾對外表示絕不做醫美整形，也不喜歡修圖，傾向接受最真實的自己，「人總是要老的，認清這一點，繼續找尋生活中的樂趣也是一種幸福。」她注重臉部保濕，飲食習慣清淡，三餐多攝取蔬果、減少肉類，只吃七分飽，喜歡喝能抗氧化的綠茶，若是精神不佳會去做運動，像是爬山，心態保持年輕、開心，整個人就會散發自信美，不再執著臉上有沒有新長出的細紋。