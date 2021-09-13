音樂才女 Stella 拍片甜喊：「懷念的是一起顫抖」！影片也跟著「晃不停」(圖片/JKF提供)

JKF 女郎「Stella 蔡凡凡」在 IG 上擁有超過 11 萬人追蹤的高人氣，除了氣質清新還有著一對「E 級上圍」外，私下還是個精通「鋼琴、琵琶」的音樂才女，才貌兼具的迷人魅力也成功為她圈了不少粉。

音樂才女 Stella 拍片甜喊：「懷念的是一起顫抖」！影片也跟著「晃不停」(圖片/JKF提供)

近日，她在社群上 po 出一段 TikToK 影片，只見身穿鮮紅色比基尼的她，大方秀出纖腰、大腿根，還有「傲人 E 乳」，並隨著音樂盡情舞動身體，過程中還不忘猛對鏡頭微笑放電，舉手投足都散發性感可愛的氣息，並發文寫下：「我懷念的是汙話不說，我懷念的是一起顫抖。」

音樂才女 Stella 拍片甜喊：「懷念的是一起顫抖」！影片也跟著「晃不停」(圖片/JKF提供)

如同她說的那句「一起顫抖」，她在影片中不斷「晃動」的養眼畫面，也讓網友看完直呼：「怎麼感覺整支手機都在晃」、「很有彈性」、「誠意滿滿」、「好喜歡這系列」

事實上，Stella 近期一直都很頻繁地更新 TikTok 平台，也會不時地放送「事業線福利」，前陣子她還因為一段「隱乳挑戰」的影片掀起話題，不僅大方撩衣露出黑色胸罩，還不斷靠近鏡頭，觸摸自己的「長輩」，而這一連串香艷畫面也讓許多路人粉更加堅定要按下追蹤鍵的心。

音樂才女 Stella 拍片甜喊：「懷念的是一起顫抖」！影片也跟著「晃不停」(圖片/JKF提供)

而臉蛋漂亮、身材姣好的 Stella，過去也曾在臉書上分享自己「彈鋼琴、琵琶」的影片，都說認真的女人最美麗，看她低頭彈奏的專注神情，真的充滿十足的吸引力啊！

音樂才女 Stella 拍片甜喊：「懷念的是一起顫抖」！影片也跟著「晃不停」(圖片/JKF提供)

音樂才女 Stella 拍片甜喊：「懷念的是一起顫抖」！影片也跟著「晃不停」(圖片/JKF提供)

此外，第三屆 JKF 百大女郎票選也正式開跑囉！如果你也欣賞 Stella 的外貌和內涵，現在就快去為她投下一票吧！