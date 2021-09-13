百萬Youtuber「放火」去年9月到知名女網紅「青青」住家過夜，遭青青前男友陳罡勳率友人蔣家豪破門，逼拍裸照、簽本票賠償25萬元，事後裸照還被流出，陳、蔣2人遭依妨害自由等罪起訴。台北地院13日開庭，陳把犯行都推給未到庭的蔣，辯稱當時因為太氣，只想打人，事後也沒拿到錢，但有調解意願。

檢方起訴指出，「放火」本名李育群，去年9月16日和青青參加烤肉趴後，到青青住處夜宿，隔天凌晨陳罡勳與蔣家豪突然現身，陳不滿女友和放火獨處，與蔣威脅李脫光衣服，蹲在地上讓他們拍裸體道歉的影片，並逼李簽下30萬元本票。

李育群後來給了25萬元，從陳、蔣2人手中拿回本票及存有裸體影片的手機，隔幾天後報警救助，陳得知被告，一怒之下把自己另外側拍的裸照又上傳到PTT，陳、蔣2人涉犯妨害名譽、散布猥褻物、恐嚇取財及強制等罪。

北院今開庭，陳罡勳供稱，他當晚原本和蔣家豪去夜店，得知女友帶男生回家，很生氣，於是找蔣一起幫忙，他見到李育群時，當下沒有想要錢，只想打斷李育群的手腳，是蔣勸說賠錢就好，25萬元都是蔣拿走，本來說要分他8萬、10萬，後來他也沒拿到。

陳罡勳說，裸體影片不是他的主意，主要是蔣家豪拍的，「可能我平常在夜店會請他喝酒，他想替我抱不平吧」，而他只有順手側拍一張裸照，傳給蔣後他就刪除了，應該是蔣流傳到網路上的，不是他，此事件發生後，他已與青青分手。

陳罡勳的律師則說，陳有意願和被害人調解，法官庭末諭知10月12日下午再開庭，開庭前安排雙方調解，另蔣家豪因無故未到庭，將拘提。

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