無黨籍立委候選人黃玉芬的競選幹部黃男和臉書小編陳男，捏造另外兩名候選人黃秀芳、張瀚天的不實文宣，遭檢警查獲。（摘自簡易判決書附件／謝瓊雲彰化傳真）

無黨籍立委候選人黃玉芬的競選幹部黃男和臉書小編陳男，捏造另外兩名候選人黃秀芳、張瀚天的不實文宣，遭檢警查獲。（摘自簡易判決書附件／謝瓊雲彰化傳真）

選舉奧步，搞鬼發黑函「弄狗互咬」，被拆穿還得吃官司。2020立委大選，彰化縣第二選區無黨籍候選人黃玉芬的黃姓幹部、陳姓臉書小編，以藍綠候選人張瀚天、黃秀芳頭像，印製不實文宣黑函，遭檢警查獲，彰化地院近日審結，依違反《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選罪，分別判處6個月、5個月有期徒刑，褫奪公權4年，得易科罰金，全案可上訴。

去年1月投票的第9屆立委選舉，彰化縣第二選區無黨籍候選人黃玉芬，與尋求連任的民進黨籍黃秀芳、國民黨籍張瀚天等3人競選，角逐立委席次。前年底卻傳出不實黑函文宣，印有黃秀芳候選號次與頭像的「捷運要停」、和印有張瀚天號次頭像的「支持大麻合法化」等廣告文宣，引發藍綠候選人陣營怒開記者會互批奧步；最後檢警介入偵辦調查後，才發現竟是第三者陣營所為。

根據簡易判決書，42歲黃男為黃玉芬競選總部幹部，負責指揮選務相關事宜，21歲陳男則為黃玉芬臉書小編及文宣製作人員，受黃男指示從事文宣編輯。

前年12月25日凌晨，黃男指示陳男模仿黃秀芳陣營之字體、版面、顏色和美工設計，登載「②黃秀芳2020台灣要贏、捷運要停」等不實文字，交由不知情之大彰投廣告公司人員印製，與黃男約定以1.5萬元費用在彰化市區派發夾報3.5萬份。

同年月27日下午2點多，黃男蒙面偽裝後徒步進入廣告社，於收款憑單客戶簽認欄偽簽「陳天文」署名，該份黑函文宣隨即由廣告社印製、並交付報社夾報於前年12月31日、去年1月2日夾報發送傳播。

去年1月3日，黃男、陳男兩人又以相同手法，印製「①張翰天力挺吳斯懷支持大麻合法化」之黑函文宣，尚未散布傳播前，隨即於1月5日遭彰化警方在黃男小客車後車廂查扣3箱文宣。

審理法官認為，黃、陳兩人捏造不實政見黑函而散布、傳播，手法卑劣，妨害國家民主選舉制度之發展，更增劇造謠、抹黑之不良選風，實應從重量刑，審酌黃男於審理中認罪，事後與黃秀芳和解，並在三大報紙刊登道歉啟事，取得被害人諒解，因此依違反《公職人員選罷法》第104條，判處黃男6個月、陳男5個月有期徒刑，併宣告褫奪公權各4年。