歐洲最大線上寵物用品零售商之一的Zooplus周日表示，Hellman & Friedman對該集團的收購報價，已經從最初的30億歐元提高到32.9億歐元(約38.9億美元)。

該美國私募公司對Zooplus提出每股460歐元的新報價，較該德國公司上周五的收盤價有5.9%的溢價。

此前，金融投資公司KKR在本月對Zooplus表達了收購興趣，為收購戰自八月開打以來，第三家表達收購興趣者。

該寵物用品連鎖店董事會在上月曾表示，已接受Hellman & Friedman的每股390歐元報價，當時該報價較收盤價有高達40%溢價。

該線上公司在疫情期間一直受惠於寵物用品和食物等需求的激增。該公司周日的新聲明指出，管理階層和董監事會對於新增加的報價表示歡迎，並打算推薦給股東。

Hellman & Friedman在過去已經收購了數家德國企業，包括數位媒體出版集團Axel Springer以及歐洲線上中古車商AutoScout24。