變種病毒疫情再起，針對疫情默默付出辛勤的國軍官兵，疫情期間對內積極支援各類防疫任務，對外維持國防戰力，台新銀行自2017年開始成為第一家與國軍合作的民營銀行，目前已是國軍第二大薪轉服務銀行，針對默默付出的國軍弟兄，將提供更好的優惠與服務，選擇台新銀行做為薪資入帳戶，將加碼推出五大優惠，為辛勞的國軍英雄致敬。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，政府為減緩不景氣影響國民生計，將推出振興經濟五倍券，以活絡民間各產業。在五倍券即將公布之際，為感謝國軍官兵選擇台新銀行做為薪資入帳帳戶，將加碼推出好康理財五倍送，為辛勞的國軍英雄提供五項優惠。一是提供優惠存款方案，可增加薪資存款利息收入，只要是現職國軍官兵選擇薪資入帳台新銀行帳戶，即可申辦「優質薪轉儲蓄存款專案」，存款利率比照現行公教存款，較一般薪資存款利率高8.4倍，一年可增加約5600元利息收入。

吳良民指出，二是提供優惠貸款方案，國軍官兵申辦「國軍輔導理財貸款」享薪轉帳戶加碼優惠，房貸利率1.39％起，免手續費，利率優惠少負擔，手續簡便省費用，線上申請貸款最快3分鐘完成，幫助國軍官兵輕鬆成家。三是提供專屬手續優惠，以往民眾使用ATM及網路／行動銀行轉帳，每筆交易都需要額外付出費用。該行繼續提供國軍薪轉戶自動化設備跨行提款／轉帳手續費減免，為現行薪轉銀行中次數最多，讓國軍官兵筆筆皆省。

四是提供國軍官兵投資理財權益，國軍官兵透過線上申購基金，單筆不限金額手續費2折，定期定額前6次手續費全免。還可透過「智多新」智慧投資組合，多市場一起進場，分散風險賺取好報酬。五是提供換匯優惠，除基金投資外，該行提供換美元減碼4分，有效節省換匯成本，讓國軍官兵投資外幣無負擔。因應疫情影響，更推出線上換匯美元減1分等外幣換匯優惠，不需至分行，透過線上換匯再存外幣，無須親自至分行辦理，也能體驗完整的零接觸理財服務。

台新銀行已提供國內各產業超過5000家公司薪轉服務，跨足公教、醫療、上市櫃公司等大型機構，也是國內各製造業、服務業龍頭公司的優先選擇，全方位服務方案更是深受客戶肯定。吳良民強調，在經歷疫情衝擊下，台新銀行更積極思考升級各項交易服務方式，結合台新數位金融技術優勢，開發線上薪轉開戶流程、整批交易系統整合、公司專屬資訊平台，將透過客製化、數位化流程，更深入滿足客戶需求。