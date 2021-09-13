SOHO中國與百仕通集團（Blackstone）的交易告吹。SOHO中國10日收盤後公布，鑒於目前滿足先決條件的進展不足，百仕通方面決定終止收購SOHO中國。SOHO中國13日早盤急跌近4成。

11：02，SOHO中國股價報2.27港元，跌幅35.14％。

SOHO中國10日指出，各方共同評估了滿足先決條件所需的正在進行中的評估程序，以及在要約時間表內完成該程序的可能性。各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件。各方也一致同意不會推遲最後截止日。

外界普遍認為，大陸官方的態度是導致這筆巨額交易無果的主因。百仕通在8月初收到大陸市場監管總局通知，要按照反壟斷法進行審查，在大陸當前嚴苛對待網路、教育、房地產行業的態度下，百仕通最終選擇放棄收購。

有分析指出指出，在收購案終止後，SOHO中國恐怕很難再找到願意接手的買家，隨後很可能會下市。另有業內人士觀點指出，預料大陸民企或外資接手的可能性不大，就算有買家，更有可能會是國企出面。

相關觀點也反映，大陸官方對房地產收購、資產轉移的嚴苛態度，已經影響市場上外資買家意願，使其寧願先保持觀望態度。