從《我愛黑澀會》出道的女星瑤瑤（黃喬歆），憑著亮眼外貌和F級火辣身材，加上活潑不做作個性，吸引不少粉絲喜愛，時常透過社群網站分享近況的她，近日曬出火辣美照，並附文「拆禮物啦」，沒想到釣出姊姊Apple（黃暐婷）回變態。

瑤瑤曬出2張美照，寫下「拆禮物啦」，只見她穿著細肩帶洋裝，超低胸設計讓她的傲人F奶呼之欲出險包不住，深邃事業線更是清晰可見，超兇身材相當不科學，讓網友都驚呼連連。

瑤瑤曬火辣美照嬌喊「拆禮物啦」。(圖／翻攝自瑤瑤臉書)

「禮物是妳嗎？」、「想要拆蝴蝶結」、「也太兇了…無敵兇」、「身材真棒」，還釣出姊姊Apple笑稱「什麼變態啦」，她也回「想拆嗎？」姊妹一來一往互動相當可愛。

不過雖然擁有F級上圍，但瑤瑤也曾因好身材遇到騷擾的不堪經驗，某次走在往捷運站的路上，結果突然有人衝過來，伸手撐住她的胸部，讓她腦袋一片空白，瞬間爆哭，本來以前都說遇到色狼一定打爆他，但真正遇到卻嚇傻了，讓她至今都後悔沒抓到對方。

而瑤瑤和韓籍男友李振遠（Andy）穩定交往3年多，姊姊Apple和牙醫男友趙國翔也感情穩定，因此姊妹倆的婚事也成為外界關注焦點，。