翼龍-2人工增雨雪型無人機首飛成功

中方研製無人機，並致力發展尖端軍事無人機的能力與日俱增，使鄰國頭疼不已。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，8月底時，3架解放軍無人機出現在日本附近，促使東京緊急出動戰機調查相關活動。據日本官員說，伴飛這些無人機的，除了運-8Q反潛巡邏機外，還有運9JB電子偵察機。

然而，中方並非在相關區域研製並部署無人機的唯一國家，美國5月暫時從關島調派兩架MQ-4C「海神」（Triton）偵察機部署日本北方的三澤基地。自從這些無人機去年初到關島後，美軍是第一次採取這類行動。

此外，據日本《朝日新聞》8月底報導，東京已決定讓無人機加入海岸防衛，以加強日本在領海的監視能力。此外，日本今年也啟動發展反無人機系統計畫，預定在2025年以前，就能抵禦雷射攻擊。而北京致力發展無人機技術，為美中和日本關係增添了更多不確定性。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國防分析家何天睦（Timothy Heath）指出，由於無人機充滿機動性，加上風險較低和潛在的政治與軍事利益，未來中方可能會加強部署。

「在可能因解放軍折損，而可能引發危機的區域，如解放軍飛行員在台灣，日本或南海附近的爭議空域死亡，可能引發危機的地方，無人機尤其有用。」

而他強調，無人機和人不同，或許在政治上更有用，中方可以視自身需求。淡化或凸顯相關事件。「大批無人機群為中國對手製造了難題，要是他們容忍相關活動，就會讓中方在爭議水域享有刷存在感的好處，也讓他們得以維持日常存在。要是他們攻擊這些平台，則無法確定中國可能會如何反應。」

他強調，中方可能會忽略無人機的損失，也可能會選擇強烈回應攻擊，而這可以促使對手謹慎行事。此外，何天睦說，北京可能會在一帶一路沿線國家部署無人機，以防當地內部衝突危及中方經濟利益。

如「翼龍」（Wing Loong）等軍事無人機時速可達370公里，最高升限可達9144米，並能搭載12枚飛彈。