衛福部及教育部規畫年滿12至17歲的125萬名國高中生，自23日起優先接種BNT疫苗，今天是繳交施打意願書的截止日，但仍有家長還在觀望是否讓孩子打疫苗，若選擇不接種之後能反悔嗎？《中時新聞網》整理學生校園接種BNT的10個問題，供民眾參考。

由於BNT疫苗在台尚未開打，許多人持保留態度，有家長就好奇，如果現在不同意小孩接種BNT，未來還有機會補打嗎？根據衛福部疾管署資料指出，若學校已完成集體接種作業，家長可持學校發放的「疫苗接種通知單」，到指定衛生所、合約院所接種。如果學校還沒完成集體接種，可向學校校護或導師提出「疫苗意願書」修改，一樣可在學校集體施打。

而施打BNT當天學生若不願意，或有事無法在學校的接種日施打，則可以持學校發給的補接種通知單，到指定衛生所或合約院所接種BNT疫苗，不會另外收費。以下為國高中生在校接種疫苗10大重點：

●110年COVID-19疫苗校園接種作業實施對象包含的學生，以及認定方式為何？

校園接種作業實施對象：我國國小年齡滿12歲之學生、國中、高中、高職及五專一至三年級(含17歲以下專四及專五)學生、少年矯正學校及輔育院學生，以及自學學生，含境外臺校、外僑學校，但不含補校。

●在學校接種COVID-19疫苗，需要付費、攜帶證件嗎？

無需付費。請攜帶健保卡，接種第二劑疫苗時請攜帶「COVID-19 疫苗接種紀錄卡」。

●是否強制接種COVID-19疫苗？

不是，學生接種COVID-19疫苗，是採自願且需經家長同意方式辦理。只有家長在「COVID-19 疫苗接種通知說明及意願書」上簽選同意且簽名之學生，才予以施打疫苗，未經家長同意者不予接種。

●學生家長原來不同意小孩接種COVID-19疫苗，但後來願意接種了，該如何接種？

若學校已完成集體接種作業，家長可持學校發放的「學生 COVID-19疫苗接種後注意事項暨接種通知單」，於學校排程接種日之後至衛生局指定衛生所/合約院所接種。

若學校尚未完成集體接種，請家長向學校校護或導師提出「COVID-19 疫苗接種通知說明及意願書」修改，即可於學校集體接種時完成接種。

●學校集中施打，無法獲知學生疾病史，接種疫苗是否安全？

校園集中接種作業是由衛生所，或合約院所等專業醫療團隊入校提供接種服務，且在疫苗接種前必須先經醫師的詳細評估診察，以確認個案身體健康狀況，以及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種，安全性與自行前往醫療院所接種相同。

●如果學生家長同意，但接種當日學生不願意或無法於學校安排接種日施打，可否再接種？收費方式為何？

可以。具接種意願但無法於指定日接種之學生，需持學校發給之補種通知單至指定之衛生所或合約院所接種，免費接種COVID-19疫苗。

但若無補種通知單，合約院所因無法確認學生接種紀錄，無法提供公費疫苗接種。

●COVID-19疫苗接種作業，家長是否只要簽一次意願書？

COVID-19 疫苗需接種兩劑，兩劑接種作業皆需請家長同意並簽署意願書。

●COVID-19 疫苗可與同樣是以校園集中接種的流感疫苗或 HPV 疫苗同時接種?

不可以。目前 COVID-19 疫苗與其他疫苗不得同時接種，並應間隔至少7天。

●具本國籍但不具本國學籍滿12歲至17歲(含)以下之青少年的接種作業為何？

依本中心宣布時程至「COVID-19 公費疫苗預約平台」進行意願登記，符合預約資格者或收到簡訊提醒即可預約接種。

●接種單位如何確認完成學童之接種作業？

接種當日，校方班級導師/帶隊老師將「COVID-19 疫苗學生接種評估暨意願書」分發予接種學生，以供接種單位比對，接種時，協助再確認學生身分。接種單位於學生接種後，依次回收學生之「COVID-19 疫苗學生接種評估暨意願書」，以作為接種作業完成的確認證明。