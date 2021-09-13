中醫大新竹附醫引進第四代達文西手臂系統，將能提供病患優質的醫療品質。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附醫引進第四代達文西手臂系統，讓原要久站的醫師，能坐在椅子上專注為病患做手術，更能消弭手的顫動，精準掌控血管和神經手術，細膩切割組織，尤其是男性的攝護腺手術，能大幅減少尿失禁機率，也較不會影響日後的性生活。

中醫大新竹附醫院長陳自諒指出，過去一台刀需要三個人力，醫師可能要站10幾個小時，現在all in one，醫師操作達文西四支手臂能360度旋轉執行手術，器械手腕靈活度超越人的手腕，可消弭醫師手的顫動，先進的內視鏡有10倍放大及3D立體視覺效果，醫師更可全程坐著專注手術，病人更安全。

陳自諒執行超過100多例達文西手術，他指與傳統開腹手術或腹腔鏡手術相比，能讓患者有效減少失血量，傷口小也降低疼痛，降低術後感染風險，恢復速度也較快，達到更好的預後效果。

泌尿科主任陳冠亨則說，攝護腺根除、腎臟輸尿管根除及膀胱根除等泌尿科手術，以往都有相當困難度，現在透過達文西機械手臂手術系統，可以做得更好更精緻，患者也能更少疼痛，恢復得更快。

陳冠亨特別指攝護腺在會陰上方，骨盆腔的最底層，不少有攝護腺問題的男性擔心做手術會造成尿失禁或勃起功能障礙的副作用，而怯於手術治療，過去攝護腺手術對泌尿科醫師也是一大考驗。

現在利用達文西進行攝護腺手術，可放大數倍觀察，手術的傷口小，有利保留攝護腺周遭血管及勃起功能的神經，能大幅減少尿失禁機率，也較不會影響日後性生活。

中醫大新竹附附引進的第四代達文西手術系統，將運用在大腸直腸外科、泌尿科、婦科、一般外科、心臟外科、胸腔外科及耳鼻喉頭頸外科等相關手術。