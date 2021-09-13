廖曼婷（左）當志工服務長者。（新北市教育局提供）

「我獲得的太多了，要感謝的人那麼多，只能把握時間做志工，深怕自己付出的不夠！」獲得2019年總統教育獎得主的呂豐和說，1989年振興醫院住院治療時，遇到物理治療師武而謨，引導啟發他進入輪椅競速的領域，告訴他可以做得比一般人更好，他也不負期待1994年獲得亞運400公尺輪椅競速冠軍。

現在新北蘆洲三民高中任行政職，並就讀台北海洋科技大學讀社工系的呂豐和表示，他出生6個月後即患小兒麻痺症，自小就被同學霸凌，直到1989年因腳部嚴重變形，到振興醫院開刀，在武而謨鼓勵下嘗試輪椅競速玩出興趣，1992年他成為奧運國手出國比賽，1994年獲得亞運400公尺輪椅競速冠軍，現年50歲的他不僅繼續參加各運動比賽，更是輪椅現代舞好手。

教育部自2018年起，規劃訪視關心全國總統教育得獎者的後續發展，新北教育局日前也陪同訪視住在新北市或自小因新北教育成長茁壯，2019年獲獎的呂豐和、廖曼婷、吳承嶸3位生命鬥士。

在台大學生輔諮中心擔任社工師的廖曼婷，自小罹患腦性麻痺，她特別感謝就讀光榮國中九年級時，老師蔡秀蘭協助下她取得診斷證明，並在老師引導下與同儕建立友善的互動關係，也因老師鼓勵，她加倍努力念書提升自己，後來順利考上公立高中和台大，現在換她回饋社會，協助困境學生，有餘力也會做志工服務。

目前就讀屏東大學的吳承嶸，在中華民國腦性痲痹協會工讀後發願幫助更多腦麻患者，立志成為帶給患者希望的心理師，他表示，就讀新埔國小時，母親因病成植物人長年臥床、爸爸在遠地工作，老師顏巧怡貼心在課後提供便當讓他待在辦公室吃，還陪伴複習功課及復健，就像媽媽一般照顧他；而老師辜郁晴在自己想念爸爸時，還幫忙打電話一解相思之苦，天氣寒冷時送給他全新的外套至今珍藏，老師們的付出讓自己有正向樂觀的人生觀，未來會更加努力，不枉費老師的期許。