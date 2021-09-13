隨著景氣回溫，在政策面利多、評價面優勢下，華南永昌投信表示，在這後疫情時代，聚焦實質資產與高息資產，以創造現金流與穩健報酬成為投資新方向，因為實質資產具穩定收益來源，長期投資價值相對穩健，因此建議投資人納入資產配置中。

新冠肺炎疫情發生以來，生活型態轉變及環境趨勢變化下，改變了大家的生活形態與消費行為，戴口罩、施打疫苗或將成為生活常態，WFH、LFH等遠距上班、上課的需求出現，帶動網路安全與通訊品質、雲端服務、視頻會議需求增量促使數位化加速，同時智慧醫療健康照護等需求也成為生活中關心的話題，儘管隨著全球疫苗覆蓋率的提升，經濟活動逐漸回到正常運作軌道，不過疫情帶來的這些改變儼然成為趨勢，且在人力吃緊下，連帶地生產供應鏈也吃緊、勞動成本亦增加、運費不斷飆漲，進而推升物價上揚，通膨壓力逐漸讓市場有感。

華南永昌實質豐收組合基金擬任經理人陳蓓娟表示，美國就業市場持續好轉，下半年企業盈利預期持續向上，美股的獲利表現仍受資金青睞，本益比調整逐漸樂觀，惟風險性資產的板塊挪移恐影響市場價格表現，波動可能趨大，在此之下，實質資產產業如公用事業、不動產等，挾著收入相對平穩、較其他產業提供較高配息能力等利基，可望發揮防禦波動之效益。

看準實質資產與高息資產的投資機會，華南永昌投信將推出「華南永昌實質豐收組合基金」，主要聚焦產業趨勢成長及穩定現金流之契機。

陳蓓娟分析，二大關鍵之創報酬及掌收益，第一關鍵在產業趨勢成長機會面，從生活中尋找投資標的，鎖定新型態REITs的投資機會，搶搭另類產業大成長趨勢，打造不同收益來源。

大家對REITs的印象可能還停留辦公大樓、商場和住宅等傳統型REITs，不過現在REITs發展已經與產業趨勢結合，搭上產業需求擴增的順風車使租金收入同步跟漲，邁向REITs 2.0的時代，例如創新科技運用上，當前5G商機夯，帶動基地台/電塔等需求的增加；又如新型消費崛起浪潮下，從雲端運算、Data Center到倉儲物流需求大大提升；再如高齡／少子化的人口結構改變趨勢下，推升醫療照護需求的升溫，這些產業趨勢的成形促使相關利基型REITs跟著夯。

第二關鍵在創造穩定現金流方面，除REITs這類實質資產具相當的配息率外，並鎖定高股息資產及具另類股權利基的特別股資產之配息能力，投資潛力更具期待。