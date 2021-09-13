流感疫苗下個月即將開打，目前6都僅剩台南市沒有編列預算幫教師施打公費流感疫苗，台南市教師產業工會與市議員呂維胤、沈震東，13日共同替全市1.1萬名老師爭取免費打流感疫苗的權益時，市府教育局回應表示，已編列200多萬元預算，將於明年度替40歲以上的老師打疫苗；市府衛生局也解釋說，流感疫苗覆蓋率只要25％，即可達到全體免疫的效果。

呂維胤指出，預防流感最有效的方法就是按時接種疫苗，目前6都僅剩台南尚未提供教師公費流感疫苗，為讓師生們有安心的教學與學習環境，希望市府可以盡快提供公費流感疫苗給老師們施打，除保障師生的健康，也能節省未來可能付出的醫療負擔。

沈震東也說，新冠肺炎與流感的症狀一開始頗為相似，容易造成臨床判斷上的困難，為免師生落入染疫風險卻又渾然不察，提供公費流感疫苗給教師施打，有其急迫性與需求。

教師工會理事長陳葦芸認為，儘管目前上課時，教師與學生都戴口罩防疫，但因教學需要，教師難免會與學生互動密切，午餐時間也不可能全程戴口罩，加上專科教師接觸的學生數量龐大，如果教師染上流感，稍有不慎就可能隨著學生擴散到其朋友、家人，因此教師施打流感疫苗非常重要，希望能與學生隨班施打。

衛生局長許以霖指出，流感疫苗覆蓋率只要25％，即可達到群體免疫的效果，目前台南市提供50歲以上的市民及高中以下學生公費流感疫苗，未來如果將教師納入，該局一定配合隨班施打。

教育局主任祕書楊智雄則表示，該局已編列預算200多萬元，將於明年度購買流感疫苗，優先替全市40至49歲的5500多名教師施打；施打後，全市就有7600多名教師施打流感疫苗。