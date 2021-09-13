新泰塭仔圳市地重劃案第二區首批地上物補償費僅剩16％未領取，新北市地政局預計14、15日在新莊區公所再進行第二批補償費發放，預計總發放金額為10億7900萬元，共728人可領取。

地政局表示，活動每日分上、下午兩場，二日共計4場，可領取人數728人，預計每場服務人數約182人，為落實分流管制，於區公所1樓及10樓設置數個等待區，民眾量測體溫並領取號碼牌後由工作人員協助帶位等待，以一出一進方式進場辦理領取手續，另座位數也將控管，必要時引導民眾至戶外等待，以確保維持社交距離。

地政局呼籲，請第二區可領取的民眾，依照公文上指定之時段前往，避免出現久候情形，陪同人數以1人為限，請民眾遵守防疫相關規則；另第二區自動搬遷期限為12月31日，請建物所有權人配合於期限內將建築物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記。逾期未騰空搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金。