大象是非常聰明的動物，不但記憶力良好，還擁有像是人類一樣的情感。非洲一頭小象剛出生就被媽媽拋棄，所幸牠被保育人士救起並飼養，等到牠可以獨自在野外生活時，再將牠放生。如今14年過去，這頭小象已經長大，但卻從未忘記自己的救命恩人，近日還帶著自己的寶寶「回娘家」。

根據《The Dodo》報導，大約20年前，這頭叫作桑野（Sunyei）的母象剛出生不久，就被母親拋棄在非洲的一處乾枯的河床上，所幸肯亞的「謝德里克野生動物基金會（Sheldrick Wildlife Trust）」將當時還是寶寶的桑野救了起來，並送到組織內的育幼中心，交由飼育員班傑明（Benjamin）照顧。

在班傑明的細心照顧之下，桑野健康快樂地長大，也學會了許多野外的生存技能，直到2009年才被放生、獨自生活，儘管如此，桑野卻從來沒有忘記班傑明，經常會回來探望他，該基金會的執行主任布拉德福德（Brandford）表示：「雖然桑野重返野外已經10多年了，但牠似乎忘不了班傑明對牠的好」。

日前桑野甚至帶著自己的寶寶回到基金會，一旁的人連忙將這感動的一幕拍攝下來，布拉德福德對此也十分感嘆，直言除了班傑明和桑野之間仍保持著親密關係以外，他們實在想不出任何理由，能夠讓桑野再次回到這裡，只為了把自己的新生寶寶介紹給曾經撫養過牠的人類，「雖然桑野從小就被班傑明照顧，但兩者之間的互動都是出於牠自願，也因為這樣，牠如此信任班傑明、願意和他分享這一刻的行為更加珍貴了」。