彰基醫師林記賢表示，感染「創傷弧菌」，如果未即時處理，組織可能在幾小時內嚴重壞死，甚至有致死的可能。（吳敏菁攝）

彰基醫師林晏任表示，處理海鮮不慎被刺傷，可能引發「創傷弧菌」感染，若出現發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀時，必須儘快就醫。（吳敏菁攝）

88歲阿嬤在處理魚類時，左手不小心被魚鰭刺傷，傷口不到一公分，卻開始局部紅腫熱痛，且在幾個小時後演變成壞死性筋膜炎，經送醫後迅速確診為「創傷弧菌」感染，經清創、完整抗生素治療後順利出院。

彰基急診暨重症醫學部主治醫師林記賢指出，即時以床邊超音波為阿嬤檢查，有典型的鵝卵石形狀積液表現，聯繫整形外科醫師做清創手術，最後確診為「創傷弧菌」的感染，果未即時處理，組織可能在幾小時內嚴重壞死，甚至有致死的可能。

彰化基督教醫學中心急診暨重症醫學部主任林晏任提醒秋節將至，烤肉處理海鮮要特別注意並清洗乾淨，大部分海鮮都可能會有「創傷弧菌」，不慎被刺傷，可能會引發「創傷弧菌」感染，症狀出現發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀時，必須儘快就醫；另，食材要烤熟、生熟食要分開，避免感染各式病毒和細菌而造成腹瀉，千萬別輕忽。

彰基醫師林記賢表示， 健康民眾受到感染，偶有嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀；但年老、慢性肝病、肝硬化及免疫力低下的患者，創傷弧菌便容易感染並進入血液中，造成發燒寒顫、手足部水泡及壞死現象，傷口潰爛蔓延，甚至造成敗血性休克，死亡率可達50％。

根據文獻顯示，台灣創傷弧菌的盛行率每年大約數十位病患，但此感染並非法定傳染病，實際案例應該更多。2020韓國公告，截至8月累計37例，逾2019年同期2倍，另至少5例死亡。

彰基急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒民眾，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，儘量不要吃生牡蠣或其他生貝類、徹底煮熟貝類，烹飪後應立即食用貝類，避免將裸露的傷口或不完整的皮膚暴露於海水中，處理未加工的貝類時，要穿防護服器具，去海邊遊玩應避免赤腳踩踏在有貝殼或岩石中。另外，如有被海鮮刺傷或有傷口接觸海水，隨後出現如發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀，必須儘快就醫。