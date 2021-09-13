板橋某社區住戶今施打AZ疫苗。（新北市衛生局提供）

板橋某社區住戶今施打AZ疫苗。（新北市衛生局提供）

衛福部醫福會執行長王必勝上午到板橋社區關心施打疫苗情形。（王揚傑攝）

新北市副市長劉和然上午到板橋社區關心施打疫苗情形。（新北市衛生局提供）

新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染案，板橋某大樓B棟清空後送往集中檢所，A棟約有473人列為「自主健康管理」對象，新北市衛生局今（13）日以專案方式處理，進駐社區設置接種站，預計施打300劑AZ疫苗。上午衛福部醫福會執行長王必勝、新北市副市長劉和然均至社區關心施打狀況，王必勝表示，300劑應足夠，暫不考慮第2劑。

王必勝指出，今天是根據社區住戶的需要，昨天有通知，今天再用逐層廣播的方式，通知有意願要施打的，就來施打。今天過來這裡打主要的目的，是因為這個大樓它是一個熱區，住戶在自主管理期間去院所比較不方便，有民眾反映，我們就來做這個服務。

另外，晚上還會有一個時段，提供去上班的人回來的時候施打，8點到10點還會再打一輪，其他如果今天不方便打的，也可以到部立台北醫院繼續施打。

王必勝說，因為這不是事先造冊，所以不知道詳細人數，規則就是沒有打過、18歲以上、現場沒有發燒、沒有症狀的，自願的話都可以打。

對於準備300劑是否足夠施打，王必勝表示，住戶400多人，我們評估是有一些小孩，另外還有一些是已經施打過，因為我們現在的覆蓋率在48%，應該有部分施打過，所以我們抓寬一點，大概抓300劑，但是應該不會有這麼多。

王必勝說，目前暫時沒有考慮第2劑的問題，第2劑比較複雜，因為不曉得他打什麼樣的疫苗，還有時間有沒有到，這邊是施打第1劑為主，第2劑會再做後續的處理。

立委羅致政表示，住戶的壓力當然是非常大，但不管怎麼樣，相信大家一起努力，應該可以共度這個難關。今天指揮中心執行長王必勝來，就是希望讓需要接種的住戶、願意接種的住戶能夠來接種，比照之前北農的做法，透過接種方式，讓民眾感到安心。

羅致政說，剛才里長有提到，現在隔離中B棟的住戶在隔離完自主管理之後，也能夠有提早接種的計畫。王必勝回應說，如果沒有特別意外的話，這樣接種應該還是可以提供。

劉和然表示，首波施打的是A棟自主健康管理的社區民眾，待B棟居家隔離的住戶隔離期滿後，也會向中央爭取提供疫苗安排專案施打。

劉和然說，謝謝中央答應要施打疫苗，這對大樓住戶來說是很重要的事，這段時間大樓住民都一起在協助防疫，目前提供數量是300劑疫苗，今天一定打的完，疫苗如不夠或住戶希望打第二劑等問題，都會一併跟中央反映。

大樓主委表示，A棟不少住戶先前已打過第一劑疫苗，感謝中央跟地方幫我們做的安排，讓住戶下樓就能施打，目前A棟300劑疫苗應該是足夠的。